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Taze aşıklar el ele yürüyüşte! Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşklarını gizlemiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 07:37
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Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda beraber rol almaya başlayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşamaya başladı. İkili aşklarını saklamıyor. Evrim Alasya ve Kerem Alışık el ele görüntülendi.

Taze aşıklar el ele yürüyüşte! Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşklarını gizlemiyor

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya özel hayatıyla da gündemde. Son olarak Evrim Alasya, Saba Tümer’in Youtube kanalında verdiği röportajda ‘Erkek gibi erkeklere hasret kaldım’ demişti.

Evrim Alasya belli ki aradığı erkeği buldu. Son olarak Kerem Alışık ile yeni bir oyuna başlayan Alasya rol arkadaşıyla yeni aşka yelken açtı.

Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık aşk yaşıyor. Birlikte tatile giden ve ülkeye dönüş yapan taze aşıklar el ele görüntülendi.

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Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşklarını saklamıyor. Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıkan çift sarmaş dolaş halleriyle dikkat çekti.

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BAŞKA ROL ARKADAŞIYLA DA ANILMIŞTI

Usta oyuncu Kerem Alışık daha önce ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisindeki rol arkadaşı Hilal Altınbilek’le aşk yaşadığı ve birlikte ev tuttukları iddia edilmişti. İkili haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya
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