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Taze gıda denetimlerinde taviz yok

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, emniyet, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin taze gıda satışı yapan işletmelerde denetimler sürüyor.Korona Virüsü (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, emniyet, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin taze gıda satışı yapan işletmelerde denetimler sürüyor.
Korona Virüsü (COVID 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetimlere devam ediyor. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan marketlerde denetim gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kusurlu ürün satan işletmelere idari işlem uyguladı.
Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetimlerini arttırarak sürdüren ekipler, taze ürünlerin satışını yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerde titizlikten taviz vermiyor. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, taze gıda satışında genelgelere aykırı satış yapanların Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yaptırıma uğrayacaklarının altı çizilerek işletmeler uyarıldı.

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