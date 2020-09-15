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TBB Erzurum verilerini paylaştı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Erzurum’da 12,8 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,3 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 16,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum’da 12,8 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,3 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 16,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 21,2 bin TL oldu.
TBB 2020 Temmuz dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 12,8 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,3 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 16,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 21,2 bin TL oldu. Erzurum Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Temmuz dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre Erzurum’da 2020 Temmuz ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 16 bin 856 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 416 TL, toplam nakdi kredi de ise 21 bin 273 TL olarak hesaplandı.
Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum
Temmuz dönemi kaydında Erzurum’da 12,8, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 15,7, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 23,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 50,1 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,92 oldu.
Özel Banka Kredileri ve Erzurum
Dönemde Erzurum’da 3,3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 8,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 21,7 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,17 olarak tespit edildi.
Bölgesel Veriler ve Erzurum
Temmuz 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 16,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 20,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 31,9, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 71,8 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.
DOSİAD Analizi Erzurum Bölge Payları
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Temmuz ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 81,56, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 55,24, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 25,64; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 71,67, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,64, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,50; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,28, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 50,72, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,57 oranında pay gösterdi.
Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Dönemde Erzurum’da 16,2 milyar, Malatya’da 11,1 milyar, Van’da 9,5 milyar, Elazığ’da 9,1 milyar, Kars’ta 3,5 milyar, Ağrı’da 3,9 milyar, Erzincan’da 3,2 milyar, Bitlis’te 2,9 milyar, Muş’ta 2,4 milyar, Iğdır’da 2,3 milyar, Bingöl’de 1.9 milyar, Ardahan’da 1.7 milyar, Hakkari’de 2,2 milyar, Tunceli’de 1,3 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.
Erzurum Kamu’da 21’inci Sırada
Erzurum kamu bankalarınca kullandırılan kredi tutarında 21’inci sırada yer aldı. Kamu Bankaları kredi kullanımının en yüksek olduğu 21 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Balıkesir, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Muğla, Erzurum olarak açıklandı.
Erzurum özel banka kredilerinde 34. Sırada
İl, özel banka kredisi kullanım tutarı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 34’üncü oldu. Özel Banka kredi kullanımının en yüksek olduğu 34 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Kayseri, Manisa, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ordu, Çanakkale, Zonguldak, Malatya, Edirne, Çorum, Uşak, Erzurum şeklinde sıralandı.
Erzurum Toplam’da 25’inci Sırada
Erzurum özel ve kamu bankaları kredileri toplamında iller sıralamasında 25’inci sıradaki yerini korudu. Toplam kredi kullanımının en yüksek olduğu ilk 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Erzurum olarak bildirildi

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