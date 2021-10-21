TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’da

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un Başkanı Orbay Tuna’yı ziyaret etti.

TBF’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda ikinci dönemi için aday olan Türkoğlu, yeniden seçilmesi durumunda yapacakları projeler hakkında Orbay Tuna ve kulüp yöneticilerine bilgi verdi.

Tuna, ziyaretinden dolayı Türkoğlu'na teşekkür etti.



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