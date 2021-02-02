TBMM Başkanvekili Bilgiç: “AK Parti kadın üye sayısıyla CHP üye sayısını 4’e katladı”

AK Parti Isparta 6. İl Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti’nin kadın üye sayısının 5 milyona yaklaştığını belirterek, “AK Parti 5 milyon kadın üyesi ile en yakın üyeye sahip olan ana muhalefet partisinin toplam üye sayısını 4’e katlamıştır” dedi.

AK Parti Isparta 6. İl Kadın Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

“Kadınlara yönelik önemli düzenlemeler yapıldı”

Kongrede konuşan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çeviren birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi. Bilgiç, “Bu düzenlemeler kadınların hakları, bireysel ve toplumsal olarak güçlenmeleri karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin arttırılması, eğitim kalitelerinin arttırılması, pozitif ayrımcılıklarının sağlanması, istihdamların arttırılması olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“102 kadın milletvekilinin 53’ü AK Partili”

Türkiye’de kadınların siyasete katılım oranlarında 2000’li yılların başından günümüze önemli artışlar gösterdiğine değinen Bilgiç, “1990’ların başında yüzde 1.8 olan kadın milletvekili oranı bugün geldiğimiz noktada yüzde 20’ler seviyesine yaklaşmıştır. 2002’de 24 olan parlamentodaki kadın sayısı Haziran 2018 seçimleri ile 102’ye yükselmiştir ve bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 102 kadın milletvekilinin 53’ü AK Partilidir. Yeter mi, yetmez bunu daha da arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.