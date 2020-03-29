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TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

GİRESUN HABERLERİ  | 29.03.2020 21:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, memleketi Giresun’da ve İstanbul’da bulunan 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapacak.Aslen Giresunlu olan, TBMM İdare Amiri ve İstanbul milletvekili olan Hasan Turan masraflarını kendi bütçesinden karşılayacağı şekilde 400 aileye yaklaşık 48 bin liralık yardımda bulunacak.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, memleketi Giresun’da ve İstanbul’da bulunan 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapacak.
Aslen Giresunlu olan, TBMM İdare Amiri ve İstanbul milletvekili olan Hasan Turan masraflarını kendi bütçesinden karşılayacağı şekilde 400 aileye yaklaşık 48 bin liralık yardımda bulunacak. Kızılay tarafından hazırlanılacak olan gıda yardım kolilerinde her bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacı bulunuyor. Kısa süre içerisinde hazırlanacak olan gıda kolilerinin korona virüs sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlara kaymakamlık ve valilik aracılığıyla dağıtılacağı belirtildi.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

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