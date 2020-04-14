TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Yeni bir destek paketi gündemde"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni bir destek paketinin gündemde olduğunu belirterek, "Ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart'tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek." ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRKSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Çavuşoğlu, AK Parti olarak Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından yeni bir paketin daha hazırlığında olduklarını bildirdi.

Paket içeriğine dair bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart'tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek. Vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler de içeriyor. Geniş bir paket olacak. Umarım bu gibi paketlerle süreci en az hasarla geçireceğiz."

Çavuşoğlu, yapılan toplantıların önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: