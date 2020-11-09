TBMM Komisyonundan Ermeni vatandaşlara ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, ikinci kez Ermeni vatandaşlara ziyarette bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın da yer aldığı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırması ile başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye’deki Ermeni Vatandaşların Durumu Alt Komisyonu olarak ikinci kez Ermeni vatandaşlara ziyarette bulundu. Ziyaretlerine Agos Gazetesi ile başlayan komisyona gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ev sahipliği yaptı. Daha sonra Şişli Spor Kulübü ziyaret edildi. Kulüp Başkanı Ermeni kanaat önderlerinden Alen Tekbıçak ve beraberindeki heyet, komisyonu misafir etti. Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı’nı da ziyaret eden heyeti Vakıf Başkanı Yesai Demir misafir etti. Ziyaretler sırasında Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşların durumu ile ilgili bilgi alınarak, yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşından kaynaklı gelişmelerin Ermeni vatandaşlara nasıl yansıdığı değerlendirildi.

Komisyonun bir sonraki ziyaretini Azerbaycan’a yapacağı bildirildi.

