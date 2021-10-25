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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, ESTÜ Akademik Yıl açılışında konuştu:

25.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci değil, söz sahibi olarak katılacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci değil, söz sahibi olarak katılacağız." dedi.

Eroğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla önümüzdeki hafta İskoçya'da yapılacak 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) daha güçlü olacağını söyledi.

"Paris İklim Anlaşması'na yönelik özel oturumlara gözlemci değil, söz sahibi olarak katılacağız." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"TBMM'de 23 Mart'ta bütün siyasi partilerin ortak kararı ile Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, çok sayıda toplantı düzenleyerek alanında uzman kişileri dinledi. İklim değişikliği ile ilgili bütün sektörler ayrı ayrı ele alındı. Bunun yanı sıra 37 uzman da komisyona katkı sundu. Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili yol haritası olan taslak rapor hazırlandı. Türkiye, 2015 yılında Paris Anlaşması'nı kabul etmiş ve 22 Nisan 2016'da imzalamıştı. Anlaşma bütün partilerin ortak kararı ile 6 Ekim'de TBMM'de kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Paris Antlaşması'nın ana hedefi, sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hatta mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırmasıdır."

- "Eğitim doğumla başlar ve bir ömür boyu devam eder"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da üniversiteleri aklın ve bilimin egemen olduğu, bilginin üretilerek insanlığın hizmetine sunulduğu, eğitimin yaşamla bütünleştiği son nokta, bilim ve kültür yuvaları şeklinde tanımladı.

Üniversitelerin en önemli görevlerinin başında ülkelerin ihtiyacı olan eğitimli, donanımlı, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve üretilen yeni bilgileri paylaşarak dünyanın hizmetine sunmak olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları söyledi:

"Gençlerimizi bilimin ışığı altında ülke ihtiyaçlarına ve istihdam politikasına uygun olarak yetiştirmek bilimsel, teknik ve kültürel anlamda inceleme ve araştırmalar yapmak ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak ve bilim adamı yetiştirmek gibi çok büyük önemli sorumlulukları olan üniversitelerimizin de her bakımdan çağa uygun, ileri düzeyde bir yapıya da kavuşturulmasının, istenen nitelikte insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağı da asla unutulmamalıdır. Eğitim doğumla başlar ve bir ömür boyu devam eder."

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 18 aydır diğer üniversitelerde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan devam ettirebildiklerini kaydetti.

2021-2022 Akademik Yılı'nda öğrencileri kampüslerde görebildikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Döğeroğlu, Kovid-19 salgınına karşı kampüslerde tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile diğer ilgililer katıldı.

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