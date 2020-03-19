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TCG Fatih Samsun’dan ayrıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün önce geldiği Samsun’dan ayrıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 16-19 Ocak tarihleri arasında Samsun’a gelerek limana demir attı.

TCG Fatih Samsun’dan ayrıldı

TCG Fatih (F-242) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün önce geldiği Samsun’dan ayrıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fatih (F-242) Savaş Gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 16-19 Ocak tarihleri arasında Samsun’a gelerek limana demir attı. Kaldığı sürede korona virüsü önlemleri kapsamında halkın ziyaretine kapalı olan gemi bu sabah 09.00 itibarıyla Samsun’dan ayrıldı.
Deniz Kuvveleri Komutanlığı’nın en önemli fırkateynlerden olan gemi 115.5 metre uzunluk ve 14.2 metre genişliğe sahip.

TCG Fatih Samsun’dan ayrıldı

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