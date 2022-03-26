YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TCG Heybeliada korveti ile Alman fırkateyni Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptı

TCG Heybeliada korveti ile Alman fırkateyni Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptı

26.03.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCG Heybeliada korveti ile Alman fırkateyni Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait korvet ile Almanya'ya ait fırkateynin, Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Heybeliada korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi'nde geçiş eğitimleri icra edildi." bilgisi verilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldıMuhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı
Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi

Ankara Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:59
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.