TDP ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Kars’ta TDP ekipleri, sokak sokak dolaşarak Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele için seferber oldu.

TDP ekipleri, kentte sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak Korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirleri vatandaşlara anlatıyor. TDP ekipleri, bir taraftan da vatandaşlara el broşürü dağıtıyor.

TDP ekipleri başta Atatürk Mahallesi olmak üzere Kaleiçi Mahallesi Yenimahalle ve Bayrampaşa Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla tek tek görüşen ekipler, Korona virüs salgını mücadele de alınması gereken tedbirleri anlatarak, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

TDP ekipleri vatandaşlara ayrıca genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

