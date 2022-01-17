YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, gündemi değerlendirdi:

17.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TOBB dahil tüm birlikler, KOBİ'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle en az 3 yıl ödemesiz kredi desteği versin"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOBB dahil tüm birlikler, KOBİ'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle en az 3 yıl ödemesiz kredi desteği versin." dedi.

Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının evlerde huzur bırakmadığını belirten Sarıgül, fiyat artışlarının esnafı, çiftçiyi ve KOBİ'leri zor duruma soktuğunu ifade etti.

Elektrikte düşük tarife sınırının aylık 150 kilovatsaatten, 230 kilovatsaate yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi önerisinde bulundu.

Esnafa sicil affı çıkarılması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "TOBB dahil tüm birlikler, KOBİ'lere, esnafa ve çiftçiye sıfır faizle en az 3 yıl ödemesiz kredi desteği versin." görüşünü paylaştı.

Sarıgül, ekonomik milliyetçilik yaptıklarını belirterek, "Ekonomik milliyetçilik, ülkemizin tarımını, turizmini, sanayisini, fabrikalarını, tesislerini korumaktır. Paramızın değerini korumaktır. Varlıklarımızın satılmasına karşı çıkmaktır. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun itibarlı olmasıdır. Dünyanın bir başka ülkesinde Türk markalarını görünce gurur duymaktır. Türk insanının daha iyi yaşamasını istemektir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.