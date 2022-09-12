TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni eğitim öğretim döneminde bir öğrencinin çantasının ortalama 2 bin 500 liraya dolduğunu belirterek, "Alım gücünün çok düştüğü, yoksulluğun giderek arttığı böyle bir dönemde çocuklarımıza hiç olmazsa bir öğün yemeği ücretsiz vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

Çocukların, ülkenin en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bir velinin çocuğunun okul çantasını tamamen doldurması için 2 bin 500 liraya ihtiyaç var. Bir asgari ücretli ailenin iki çocuğu varsa, bu çantayı nasıl dolduracak, beslenme çantasına neler koyacak. Alım gücünün çok düştüğü, yoksulluğun giderek arttığı böyle bir dönemde çocuklarımıza hiç olmazsa bir öğün yemeği ücretsiz vermeliyiz. Bu yapılmayacak bir şey değil." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, öğretmen maaşlarının da mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Sarıgül, 12 Eylül 1980'in, Türk demokrasi tarihinin en sıkıntılı, en kara günlerinden biri olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin yok edildiğini söyledi.

"12 Eylül'ün hesabı soruldu, 28 Şubat'ı azmettirenlerden hesap sorulmadı" diyen Sarıgül, iktidar olmaları durumunda 28 Şubat'ın arkasındaki odaklardan bunun hesabını soracaklarını sözlerine ekledi.

