Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Süper Lig’de Avrupa kupaları mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında hem tarih yazdı hem de sezonun en dominant futboluna imza attı. Rakibini 2-0’lık net bir skorla geçen siyah-beyazlılar, tam 9 yıllık galibiyet hasretine son verirken; saha içindeki rekor pas trafiğiyle de şampiyonluk yarışındaki rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı.

KARTAL ANTEP'TE TARİH YAZDI! 9 YILLIK HASRET REKORLARLA BİTTİ

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanındaki kötü gidişatına son verdi. Siyah-beyazlı ekip, rakibini dış sahada en son mağlup ettiği 2011 yılından bu yana süregelen galibiyet hasretini dindirerek, tam 9 yıl aradan sonra Gaziantep topraklarında zafer sevinci yaşadı. Bu tarihi galibiyetle puanını 59’a yükselten Kartal, lig tablosunda nefes tazeledi.

AVRUPA KUPALARI İÇİN KRİTİK HAMLE

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Avrupa kupalarına katılım noktasında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, bu sonuçla önündeki rakibi Trabzonspor ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6’ya indirdi. Alt basamaklardan gelen Başakşehir ile aradaki farkı ise yine maç fazlasıyla 8’e çıkararak dördüncü sıradaki yerini perçinledi.

SEZONUN EN PASÖR BEŞİKTAŞ'I

Sadece skorla değil, oyun gücüyle de domine eden bir performans sergileyen Beşiktaş, bu sezonki en verimli deplasman istatistiklerine imza attı. Karşılaşma boyunca tam 542 isabetli pas yapan siyah-beyazlılar, %90 pas yüzdesi yakalayarak bu sezon dış sahada en yüksek pas isabetine ulaştığı maçı oynadı. Sahada adeta pas trafiği kuran teknik heyet ve futbolcular, maçın kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tuttu.