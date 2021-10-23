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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde konuştu:

23.10.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla ülkemizde milli bir heves, yeni bir yapılanma ve inşallah atılım dönemi başlayacaktır. Ülkemize inşallah varlık, bolluk, bereket gelecek"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde konuştu:

MERSİN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde ülkede yeni bir atılım döneminin başlayacağını söyledi.

Sarıgül, kentteki programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.

Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ve dernek yöneticileriyle görüşen Sarıgül, partisinin tarımla ilgili projelerini anlattı.

Sarıgül, sonrasında ziyarette bulunduğu Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı konuşmada, yerel basının önemini ve sorunlarını iyi bildiğini belirterek, "İnşallah iktidara gelecek ve mahalli basının imkanlarının daha fazla artması ile özgür bir şekilde yaşamaları için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz." dedi.

Tüm vatandaşların bir arada olduğu bir "vatan sofrası" kurmak için yollarda olduklarını söyleyen Sarıgül şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla ülkemizde milli bir heves, yeni bir yapılanma ve inşallah atılım dönemi başlayacaktır. Ülkemize inşallah varlık, bolluk, bereket gelecek. Türkiye'de sadece Ahmet'in, Mehmet'in yüzü gülmeyecek, bütün yurttaşlarımızın yüzü gülecek. TDP olarak 84 milyonun hakkını 84 kişiye kesinlikle yedirmeyeceğiz. Haktan, hukuktan, sevgiden, saygıdan, bilgiden, teknolojiden, doğadan yana bir siyasi iktidarı inşallah hep birlikte oluşturacağız."

Sarıgül, Akdeniz ilçesindeki bir narenciye bahçesinde devam eden hasat etkinliğine de katıldı.

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