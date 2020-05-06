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TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar alışverişi hizmeti veriyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 16:03 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki 342 vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki 342 vatandaşı yalnız bırakmıyor. TEBEV ekipleri ihtiyaç sahiplerinin market, eczane alışverişini de yapıyor.
Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşların koronavirüs tehlikesinden korunması için hizmetlerini sürdürerek evlere ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalması gereken süreçte TEBEV, eczane ve market-pazar alışverişleri konusunda bünyesindeki 342 vatandaşa hizmet ediyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen ve özellikle yaşlı vatandaşlar için tehlikeli olduğu ifade edilen koronavirüse karşı da vatandaşlara hizmet veriyor. TEBEV ekipleri, kayıtlı vatandaşların yaşlılık ve koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkmamaları için çalışıyor. TEBEV ayrıca vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor.
TEBEV ile yüzler gülüyor
2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, ihtiyaç sahibi vatandaşlara battaniyeden hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet veriyor.
TEBEV bünyesindeki vatandaşlar da aldıkları hizmetlerden memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TEBEV hizmetleri hakkında her türlü soru, görüş ve taleplerini 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere ulaştırabiliyor.

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Eren Eczanesi
Odunpazari
İdil Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
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