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Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) bir yıl önce yaralı getirilen, uygulanan tedavi ve bakımın ardından yeniden sağlığına kavuşan yılkı atının yaş günü kutlandı.

Afyonkarahisar Akdağ'da, bir yıl önce daha göbek bağı bile kopmamış halde bulunan yılkı tayı, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş ve AKÜREM'de tedavi altına alınmıştı.

Vücudunda derin yaralar olan yılkı tayı uygulanan uzun süreli tedavinin ardından iyileşti. Merkeze getirildiği günü doğum günü olarak kabul eden AKÜREM görevlileri, genç yılkı atı için doğum günü partisi düzenledi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın da katıldığı doğum günü etkinliğinde, atın kaldığı yer kırmızı balonlarla süslendi. Daha sonra dışarıya çıkarılan yılkı atına doğum günü hediyesi olarak en sevdiği pelet yem verilirken, bir de futbol topu hediye edildi.

Yılkı atının bir yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildiğini anımsatan Kandır, "Biz de bu günü atın doğum günü olarak kabul ettik. Geldiğinde vücudunda erkek kısrak saldırısı olarak değerlendirdiğimiz derin yaralar vardı. Bir bacağında kas zedelenmesi bulunuyordu. Ekip olarak çok uzun süreli bir bakım ve tedavi gerçekleştirdik. Yaralar iyileşti, bacağındaki kas zedelenmesi geçti. Artık genç bir tay oldu." dedi.

Yılkı atı için doğum günü yapmak istediklerini belirten Kandır, şunları kaydetti:

"Atın yeniden hayata tutunduğunu görmek çok güzel. Bu nedenle doğum günü yaptık. Top ile oynamasını çok seviyor onun için yeni bir top aldık. Bir de bugüne özel olarak çok sevdiği pelet yem verdik. Onu mutlu etmek istedik. Yılkı atının tekrar doğaya kazandırılması için hazırlık yaptık. Yılkı atı yabani bir at. Bizimle büyümesine rağmen doğaya dönebileceğini düşünüyoruz. Onun için Akdağ’da yılkı atları tekrar görülmeye başlandığında kendisine uygun bir topluluğa adapte etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışma başlattık. Süreyi fazla uzatmak istemiyoruz. En kısa zamanda atımızı doğaya tekrar salacağız."

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Afyonkarahisar AKÜREM DKMP Doğum Günü yılkı atı

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