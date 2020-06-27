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Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Van merkezde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Kukumav kuşları ve Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 10 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.Geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesi Geçiçi Hayvan Bakımevi çalışanları tarafından yaralı olarak bulanan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, 4 Kukumav kuşu ile Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Kınalı Keklikler, dört günlük bakım ve tedavilerinin ardından tekrar özgürlüğe kanat çırptılar.

Van merkezde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Kukumav kuşları ve Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 10 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesi Geçiçi Hayvan Bakımevi çalışanları tarafından yaralı olarak bulanan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, 4 Kukumav kuşu ile Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Kınalı Keklikler, dört günlük bakım ve tedavilerinin ardından tekrar özgürlüğe kanat çırptılar.

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