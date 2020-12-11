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Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğüne kavuştu

VAN HABERLERİ  | 11.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Van’da tedavileri tamamlanan Puhu, Kerkenez ve 2 Kızıl Şahin özgürlüklerine kavuştu.Van’da vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin bulunan ve Puhu, Kerkenez ve 2 Kızıl Şahin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavileri tamamlandı.

Van’da tedavileri tamamlanan Puhu, Kerkenez ve 2 Kızıl Şahin özgürlüklerine kavuştu.
Van’da vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yaralı ve bitkin bulunan ve Puhu, Kerkenez ve 2 Kızıl Şahin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Puhu, Kerkenez ve 2 Kızıl Şahin halkalandıktan sonra, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı’ın da katıldığı programda tekrar özgürlüğe kanat çırptılar.
Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve beraberindekiler kuşları doğaya saldıktan sonra rehabilitasyon merkezini gezdiler. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan’dan merkez hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Canpolat, tedavileri devam eden kuşları da ziyaret ettiler.

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