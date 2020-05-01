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Tedavisi tamamlanan caretta denize bırakıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Ortaca Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER)’de tedavisi tamamlanan caretta caretta, Koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan denize bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan caretta denize bırakıldı

Ortaca Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER)’de tedavisi tamamlanan caretta caretta, Koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan denize bırakıldı. Geçen yıllarda fotoğraf çekmek için bir biriyle yarışan yoğun izleyici kitlesinin olmaması nedeniyle caretta carettanın rahatça denize ulaştığı gözlendi.
Deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralanmış halde İztuzu kumsalı açıklarında bulunan deniz kaplumbağası yaklaşık 2 ay süren tedavisi sonrası DEKAMER çalışanları tarafından denizle buluşturuldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillere girişlerin yasak olduğunu ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle tören yapılmadığını ifade eden DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska; “Halen merkezde 8 adet tedavisi süren deniz kaplumbağası var. Merkezimizin kuruluşundan bu yana 373 yaralı kaplumbağa geldi. 203’ü iyileşerek doğal ortamına bırakıldı. Yaralanmaların yüzde 2’si denizsel atık, yüzde 20’si doğal nedenler, yüzde 11’i kasıtlı, yüzde 37’si balıkçılık faaliyetlerinden oluyor.” dedi.

Tedavisi tamamlanan caretta denize bırakıldı

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