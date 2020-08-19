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Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Denizli’de tedavi edilmek üzere bırakıldığı hayvan kuaföründe yaşam mücadelesi veren 6 aylık kedinin yaşaması için kampanya başlattı.

Tedavisini üstlendiği sokak kedisi için ötenaziyi istemedi, yaşatmak için kampanya başlattı

Denizli’de tedavi edilmek üzere bırakıldığı hayvan kuaföründe yaşam mücadelesi veren 6 aylık kedinin yaşaması için kampanya başlattı. Ötanazi yaptırılması taleplerini ret eden Naz Yılmaz, ‘Umut Fotoğrafta Kalmasın’ adlı kampanya başlattı.
Denizli’de evcil hayvanların tüy bakımlarını, düzenli kesimlerini, tarama işlemlerinin yapıldığı hayvan kuaförü hidrosefali hastalığı bulunan sokak kedisi için kampanya başlattı. 2 aylık iken tedavi edilmek üzere hayvan kuaförüne bırakılan sokak kedisini sahiplenen iş yeri sahibi Naz Yılmaz, tedavi edilmediği taktirde ölümle sonuçlanacağını, tedavi masrafları karşılanana kadar köpeklerin yıkanma ve makas traşlarıyla birlikte 50 TL’ye yapacağını söyledi. Şu an 6 aylık olan kedinin rahatsızlığı tekrar nüks ettiği belirten Yılmaz, tedavi edilmesi adına birçok kliniğe başvurdu. Tedavi masrafı 10 bin lira istenen kedi için Yılmaz’ın çevresinden ötenazi yaptırması talebi ret ederek bir kampanya başlatarak hayatta tutmayı tercih etti. Sosyal medyadan “Umut Fotoğraflarda Kalmasın” isimli kampanyasının duyurusunu yapan Yılmaz, “Gerekirse sabaha kadar tıraş yapalım, gözlerimizden uyku aksın ama bu hayvan yaşasın. Hidrosefali olan kedimizin yaşamı tedavi edilmediği takdirde ölüm ile sonuçlanabilir. Çok araştırma yaptım şuan İzmir’de acılarını biraz olsun dindirmek için bir ilaç bulabildim. Ankara’da 10 bin liraya mal olacak tedavisi olmazsa ölebilir. Çok kısa zamanımız kaldı. Baktığım canlıların ve diğerlerinin ötenazi olmasını asla istemiyorum. Bu hayvan da bunlardan birisi. O’nu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Normalde 150 liraya yaptığımız yıkama ve makas tıraşını kedimiz için 50 liraya yapacağız. Gerekirse sabaha kadar çalışıp kediyi yaşatacağız” dedi.

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