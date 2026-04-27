Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Galatasaray’da yakalanan istikrar, ezeli rakip Fenerbahçe’de ise koltuk değişimlerini beraberinde getirmeye devam ediyor. Okan Buruk’un sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği günden bu yana sergilediği şampiyonluk performansına karşılık, Fenerbahçe kulübesinde adeta "yaprak dökümü" yaşanıyor.
Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk! 🧣 #200 pic.twitter.com/pIP7hCI3Z6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 27, 2026
Galatasaray'da Okan Buruk dönemiyle birlikte gelen üst üste şampiyonluklar ve derbi zaferleri, sarı-kırmızılı kulüpte sarsılmaz bir güven ortamı oluşturdu. Ancak aynı süreç, Fenerbahçe cephesinde her sezon yeni bir başlangıç ve ardından gelen erken vedalarla sonuçlandı.
Okan Buruk’un görev süresi boyunca Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek adına dünyaca ünlü isimleri göreve getirse de istikrarı sağlayamadı. İşte Buruk döneminde Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı o isimler...
2022/23: Jorge Jesus
2023/24: İsmail Kartal
2024/25: José Mourinho
2025/26: Domenico Tedesco
