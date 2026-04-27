Jennifer Lopez 56 yaşında fit görüntüsüyle gündemde! Spor pozları olay oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 56 yaşında formda görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü isim, pazar sabahına erken saatlerde spor yaparak başladı ve kaslı karın kaslarını sergilediği fotoğrafları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

JLO, beyaz kısa üst, siyah spor sütyeni ve tayt kombiniyle aynada verdiği pozları Instagram’da paylaştı. Lopez, gönderisine "Uyan ve çalışmaya başla" notunu düşerken, fit görüntüsü kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Ünlü yıldızın uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez’in paylaşımına “O karın kasları!!!” yorumunu yaptı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Lopez, fitness felsefesini daha önce yaptığı bir paylaşımda “Hedef basit: Her gün dünden daha iyi olmak” sözleriyle açıklamıştı. Ünlü isim, kariyerinin yanı sıra disiplinli spor rutiniyle de ilham vermeye devam ediyor.