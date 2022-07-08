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  4. TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç fiyatlarında geçerli olan avro kurunu değerlendirdi:

TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç fiyatlarında geçerli olan avro kurunu değerlendirdi:

08.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru yüzde 25'lik artışla 6,29 liradan 7,86 liraya yükseldi" - "İlaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarında geçerli olan avro kurunun güncel ve ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesini talep etti.

Saydan, yazılı açıklamasında, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Kararla beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kurunun yüzde 25 oranında arttırıldığını belirten Saydan, şunları kaydetti:

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru yüzde 25'lik artışla 6,29 liradan 7,86 liraya yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorunu sürecektir. Zira güncel kura göre, avro bugün itibarıyla 17,49 lira seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir."

Eczacılar olarak ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Saydan, "Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. İlaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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