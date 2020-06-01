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Tek taş yüzükleri sahteleri ile değiştiren dolandırıcılar yakalandı

YALOVA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

Yalova’da 4 adet tek taş yüzüğü sahteleri ile değiştiren dolandırıcı çift, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı.Olay, Yalova’nın İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

Yalova’da 4 adet tek taş yüzüğü sahteleri ile değiştiren dolandırıcı çift, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı.
Olay, Yalova’nın İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yanlarında getirdikleri sahte yüzük ve kolye ile kuyumcuya giren D.D. ve C.Z., tek taş yüzük almak istedi. Dolandırıcılardan biri kuyumcuyu oyalarken diğer şahıs ise gözüne kestirdiği 4 adet yüzüğü sahteleri ile değiştirdi. Ardından yüzükleri beğenmediklerini dile getiren şahıslar kuyumcudan ayrıldı. Kısa süre sonra yüzüklerin değişik olduğunu fark eden kuyumcu, polis ekiplerine haber verdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, D.D. ve C.Z. eşkalleri belirledi. Adım adım mobese kameraları yardımı ile şahısların izini süren ekipler, D.D. adlı bayan ve C.Z adlı şahsın Çınarcık ilçesinde bir eve girdiklerini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahısları saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Sahteleri ile değiştirilen yaklaşık 10 bin lira değerindeki 4 adet tek taş yüzük ve 2 bin 635 lira para ele geçirildi.
Tek taş yüzükler kuyumcuya teslim edilirken, hakim karşısına çıkan 2 zanlıda tutuklandı.

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