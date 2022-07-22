YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

22.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce bisiklet sporuna başlayan tek yumurta ikizleri, aynı anda aynı şeyleri düşünerek rakiplerinin bir adım önünde mücadele ediyorlar - Ali Göz: "İki beden tek kafa olabiliyoruz. Bir şey yapacağımız zaman birbirimize bakıp anlayabiliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce bisiklet sporuna başlayan tek yumurta ikizleri, Avrupa'da yarışarak finiş çizgisini birlikte geçmeyi hedefliyor.

18 yaşındaki Ali Göz ile ikizi Uğur Göz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bünyesinde başladıkları spor yaşamlarında azimleriyle kısa sürede derece elde etmeye başladı.

Özellikle grup yarışlarında tek yumurta ikizi olmalarının avantajını kullanan kardeşler, yerel ve ulusal müsabakalarda yaklaşık 30 madalya kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Antrenörü Uğur Gökdemir, AA muhabirine, ikizlerin 3 yıl önce kendilerine başvurduğunda yaşları büyük olduğu için başta sıcak bakmadıklarını ancak onların azim ve çabasını görünce takıma dahil ettiklerini anlattı.

Bisikletlerini ve malzemelerini temin ettikleri Göz kardeşlerin şu anda Türkiye'de isimlerinden bahsedilen sporcular olmayı başardığını dile getiren Gökdemir, "Camiamızda büyük yerlere geldiler, güzel başarılara imza attılar." dedi.

Gökdemir, sporcuların ikiz olmalarının avantajını kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yarış içinde birbirlerini okuyabiliyor, birbirlerinin ne yapacağını tahmin edebiliyorlar. Aynı anda aynı şeyleri düşünüp, aynı atakları yapabiliyorlar. Finişe yaklaştıklarında birbirlerini kollayıp, diğerinin kazanması için grup içinde strateji geliştirebiliyorlar. Böyle avantajlarımız oluyor. Diğer takımlar da bizim bu avantajımızı kıskanıyor. Tek yumurta ikizi oldukları için güçleri birbirine çok yakın. Bu nedenle her zaman aynı anda aynı yerde olabiliyorlar. Yarışta biri geri kalmıyor. Sürekli beraber hareket edip yarışı aynı anda bitirme ihtimalleri çok yüksek. Birçok yarışta olduğu gibi biri birinci olurken, diğeri ikinci veya üçüncü oluyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

- Ali Göz: "İki beden tek kafa olabiliyoruz"

Sporcu kardeşlerden Ali Göz, ikiziyle aynı yarışlarda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Rakiplerimiz sürekli ikizimle yan yana görünce çok şanslı olduğumuzu ve bizi kıskandıklarını söylüyor. İki beden tek kafa olabiliyoruz. Bir şeyi ikimiz aynı anda düşünebiliyoruz. Bir şey yapacağımız zaman birbirimize bakıp anlayabiliyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da ikizimle beraber el ele finiş çizgisinden geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Umut Göz ise yarışlarda kardeşinden güç aldığını, rakiplerine karşı ikiziyle çok iyi mücadele verdiklerini kaydetti.

Göz, "Aynı şeyleri hissediyoruz yarışlarda. Bazen gücüm bittiğinde eliyle tutup çekiyor. En son Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda Ali'nin gücü bitti, ona yardım ettim. Dördüncü ve beşinci olarak yarışı bitirdik. Rakiplerimiz bizi kıskandığını söylüyor, çünkü beraber antrenmana çıkıyoruz. Onlar bazen antrenmana çıkacak kişi bulamıyor. En önemli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda kardeşimle final çizgini el ele geçmek."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandıGaziantep'te şantaj yapan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladıTrabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ikiz

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:24
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.