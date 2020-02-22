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Tekden öğrencileri karatede madalyaları topladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği Okullar Arası Karate Kata-Kumite Küçük Yıldızlar (A-B) Erkek-Kız İl müsabakalarında Tekden Koleji büyük başarı sağlayarak madalyaları topladı.Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Tekden öğrencileri karatede madalyaları topladı

2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin düzenlediği Okullar Arası Karate Kata-Kumite Küçük Yıldızlar (A-B) Erkek-Kız İl müsabakalarında Tekden Koleji büyük başarı sağlayarak madalyaları topladı.
Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Nefes kesen karşılaşmalarda karateciler, derece yapmak için kıyasıya mücadele etti. 170 sporcunun katıldığı müsabakada Tekden Koleji Beden Eğitimi Lideri Kubilay Bekçi liderliğinde toplamda 11 birincilik, 5 ikincilik, 8 de üçüncülük derecesi elde ederek müsabakaya adeta damga vurdu. Dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları Tekden Koleji Orataokulu hayal bahçesinde düzenlenen törenle verildi. Madalyaları takdim eden Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan törende yaptığı konuşmada; "Sporun her dalına önem veriyoruz. Karatede bu yıl büyük başarılar sağladık, gayemiz ülkemize her branşta sporcu yetiştirmek. Bunun için daha fazla çalışacağız. Müsabakada dereceye giren sporcularımızı ve Beden Eğitimi Lideri Kubilay Bekçi’yi tebrik ediyor katılacakları grup maçlarında başarılar diliyorum" dedi.
Dereceye giren sporcular 28 Mart 2020 tarihinde Karaman’da gerçekleştirilecek grup yarı finalist maçlarına katılacaklar. Yarı finalde derece elde eden sporcular ise Türkiye Şampiyonluğuna katılma hakkı kazanacaklar.

Tekden öğrencileri karatede madalyaları topladı

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