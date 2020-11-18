TEKDER, İzmirli depremzedelere yardıma devam ediyor

Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı, İzmir’de meydana gelen büyük depremin ardından evleri yıkılan, ağır hasar alan ve bir süre çadırda konaklamak zorunda kalan depremzedelere yardımlar yaptı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmayan Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı, bölgede yardımlarına devam ediyor. Depremin meydana geldiği günden beri toplam 10 bin çorba ve yemek dağıtan TEKDER, paketlenmiş 20 bin çamaşır ve çorapların bir kısmını vatandaşlara dağıttı. Dağıtımları ilk haftalarda kendi yapan TEKDER İzmir yönetimi, yine depremzedelere ulaştırılmak üzere paketlenmiş çamaşır ve çorapları Kızılay’a teslim etti.

TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, "Deprem olduğu andan itibaren anında deprem bölgesine yetiştik. 10 bin kişiye sıcak çorba, ekmek ve su dağıttık. Diğer günlerde de yemek dağıtımlarımız devam etti. Son olarak da bize gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç olarak belirlenen çamaşır ve çorap temin ettik. 20 bin adet paketlenmiş çamaşır ve çorapların bir kısmını ilk günlerde kendimiz dağıttık. Bir kısmını da Kızılay’a bağışladık. Battaniye desteğimiz de devam edecek. İnşallah bu yaralar sarılır. Memleketimizde böyle afetleri bir daha yaşamayız. Herkese geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin” dedi.

