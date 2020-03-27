Tekel binasının etrafı kapatıldı

Van’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan eski Tekel binasının çevresi kapatılarak olası tehlikelerin önüne geçildi.

Geçtiğimiz günlerde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ‘Kültür Evi’ olacağı müjdesi verilen eski Tekel binasının etrafı bariyerlerle kapatıldı. Eski binanın arkasındaki eklentiler kısa bir süre önce Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmış ve molozlardan arındırılmıştı. Eklentilerin temizlenmesinden sonra binanın korunmasına yönelik Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından verilen talimat doğrultusunda kent estetiği de düşünülerek binanın etrafı sac bariyerlerle kapatıldı.

Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasının Kültür Evine dönüştürülme projesinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

