YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Tekeri patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Tekeri patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 23.07.2020 17:23 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde tekeri patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Yazyurdu mevkinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde tekeri patlayan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Yazyurdu mevkinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeki F.D (55) idaresindeki Mercedes marka 06 BLG 686 plakalı kamyon tekerinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün devlet hastanesini kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Aykut Eczanesi
Merkez
Lalezar Eczanesi
Merkez
Özkaynak Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.