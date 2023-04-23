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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-3 finalleri, Yalova'da düzenlenecek

23.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-3 finalleri, Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün (YOSK) ev sahipliğinde 27-30 Nisan tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katkılarıyla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden YOSK'un ev sahipliğinde yapılacak müsabakalarla Avrupa Kupası-3 şampiyonu belli olacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu ile Orhangazi Spor Salonu'nda oynanacak ve 8 ekibin mücadele edeceği finallerde iki de Türk takımı bulunuyor.

Ev sahibi YOSK'un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi temsil ederken, finallere Almanya'dan Hannover United, Büyük Britanya'dan London Titans, Fransa'dan Toulouse IC, İsviçre'den Pilatus Dragons RCZS, İtalya'dan Dinamo Lab Banco Di Sardegna Sassari ve Treviso takımları katılacak.

Organizasyonla ilgili bilgi veren YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da Yalova'ya bir Avrupa kupası organizasyonu getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Erkoç, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bu turnuvanın düzenlenmesi için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca ilk süreçten itibaren bizlerin yanında durup Avrupa Kupası-3 finallerinin ilimizde yapılması için gecesini gündüzüne katan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir basketbol şöleni olacak ve finallerin en iddialı takımlarından biri biziz. 27-30 Nisan tarihleri arasındaki Avrupa Kupası finallerine tüm basketbolseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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