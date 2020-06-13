YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in yardımına Merve öğretmen yetişti

Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in yardımına Merve öğretmen yetişti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesine Merve öğretmen sayesinde ulaştı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan lise 3.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in yardımına Merve öğretmen yetişti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesine Merve öğretmen sayesinde ulaştı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan lise 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Yıldız’ın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen Merve Ceylan isimli öğretmen kolları sıvadı. Hayırseverlerle iletişime geçen Merve öğretmen Hüseyin’in hayali olan hediyesini ulaştırdı. Yeni bir tekerlekli sandalye hediyesi alacağını öğrenen Hüseyin, takım elbisesini giyerek hediyesini karşıladı. Hüseyin Yıldız, "Lüks otomobil gibi yeni sandalyem, güzel giyinmem gerekiyordu" dedi.
Hüseyin’in geleceğe dair en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu dile getirirken Merve öğretmen bu konuda da elinden geleni yapıp kendisine destek olacağını söyledi. Hediyesini almaya gelen Hüseyin’in sevinci ve heyecanı gözlerinden okunurken hem Merve öğretmen hem de kendisine hediyesini yollayan İsmail Öner ise bu hayra vesile olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin’in yardımına Merve öğretmen yetişti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

Hz. Adem’in Torunu Enüş Peygamber'in Kabrinin Hali Içler Acısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.