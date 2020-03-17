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Tekfen Tarım’ın Adana Agripark Ar-Ge Merkezi’ne sıfır atık belgesi verildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Tekfen Tarım’ın Adana Agripark Ar-Ge Merkezi’ne sıfır atık belgesi verildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin tarımsal üretim alanında önde gelen şirketlerinden Tekfen Tarım’ın Adana'daki bitkisel üretim alanında tescil edilmiş ilk ve tek Ar-Ge merkezi olan Agripark yerleşkesi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım yaklaşık 8 aydır üzerinde çalıştığı, Tekfen markası ve değerlerine katkıda bulunacak bir yönetim sistemi olan Sıfır Atık Projesi'ne temel seviyede geçmeye layık görüldü.

Tekfen Tarım’ın Adana Agripark Ar-Ge Merkezi’nde başlattığı Sıfır Atık Projesi'nde, mevzuatta istenilen tüm koşulların sağlanmasının ardından yetkili kurumlara başvuru yapıldı. Adana İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin habersiz yaptığı incelemeler sonrası Tekfen Tarım’ın "Sıfır Atık Belgesi"nin fiziki şartlarına uygun olduğu denetim bulgularınca tutanakla kayıt edildi.

Tekfen Tarım Agripark Ar-Ge Merkezi, bugün Adana’da bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek özel sektör kuruluşu konumunda bulunuyor.

Şirket, Nevşehir Patates Tohumu Deposu ve devamında Manisa Alaşehir’deki Alanar Meyve Tesisleri’nin de sıfır atık proje kapsamına alınması için çalışmalarına devam ediyor.

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