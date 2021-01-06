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Tekin, işçilere desteklerinden dolayı teşekkür

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2021 17:20 | Son Güncelleme

" Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İşçilerine verdikleri hizmetlerden dolayı dolayı teşekkür etti.Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Alaplı Belediyesi’nde çalışan işçilere en düşük ücretin 1 Ocak tarihi itibariyle 3 bin 407 lira olacağını açıkladığını açıklamasından sonra verdikleri hizmetlerden sonra teşekkür etti.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Alaplı’mıza en iyi hizmeti sunabilmek adına Alaplı Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz.

Tekin, işçilere desteklerinden dolayı teşekkür

" Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye İşçilerine verdikleri hizmetlerden dolayı dolayı teşekkür etti.
Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Alaplı Belediyesi’nde çalışan işçilere en düşük ücretin 1 Ocak tarihi itibariyle 3 bin 407 lira olacağını açıkladığını açıklamasından sonra verdikleri hizmetlerden sonra teşekkür etti.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Alaplı’mıza en iyi hizmeti sunabilmek adına Alaplı Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz. Belediye olarak 2021 yılında 131 personelimizin maaşlarına zam yaparak bekar bir işçi en düşük 3 bin 407,56 lira, evli 3 bin 767 lira kade mesine göre en yüksek bekar 4.418.00 lira, evli 4.768.00 lira zam yapmaya karar verdik. Her zaman işçilerimizin yanındayız. Belediyemizde özveriyle çalışan işçilerimizin aileleriyle beraber daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak belediye olarak görevimizdir. İlçemize, Belediyemize ve Alaplı’mıza verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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