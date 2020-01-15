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  4. Tekirdağ gelirlerin giderleri karşılama oranında 4. sırada

Tekirdağ gelirlerin giderleri karşılama oranında 4. sırada

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2019 yılının 11 ayında gelirlerin giderleri karşılama oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz vergi gelirleri tahakkuk sıralamasında Türkiye’de 9., tahsilat sıralamasında 9., gelirlerin giderleri karşılama oranında ise 4.

Tekirdağ gelirlerin giderleri karşılama oranında 4. sırada

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2019 yılının 11 ayında gelirlerin giderleri karşılama oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz vergi gelirleri tahakkuk sıralamasında Türkiye’de 9., tahsilat sıralamasında 9., gelirlerin giderleri karşılama oranında ise 4. sırada yer almaktadır” dedi.
Vali Aziz Yıldırım, düzenlenen toplantıda Tekirdağ’ın 2019 vergi oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Yıldırım tarafından açıklanan verilerde şu ifadelere yer verildi:
“2019 Yılı Ocak - Kasım ayları itibariyle Vergi Gelirleri, 2019 Aralık ayı bilgilerinin Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmaması sebebiyle 2019 Kasım ayı bilgilerine yer verilmiştir. Tahakkuk 8 milyar 995 milyon 831 bin TL, Tahsilat 7 milyar 260 milyon 817 bin TL ve tahsilat oranı olarak da 80,7’dir. Bu verilere göre ilimiz vergi gelirleri tahakkuk sıralamasında Türkiye’de 9., tahsilat sıralamasında 9., gelirlerin giderleri karşılama oranında ise 4. sırada yer almaktadır. 2019 Aralık ayı sonu itibariyle 63 bin 646 Gelir Vergisi mükellefimiz (47 bin 912 Gerçek Usulde, 14 bin 250 Basit Usulde, bin 484 Diğer Ücret), 8.376 Kurumlar Vergisi mükellefimiz olmak üzere toplam 72 bin 22 faal mükellefimiz bulunmaktadır.”

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Zade Eczanesi
Cerkezkoy
Duru Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
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Marmaraereglisi
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