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Tekirdağ sokaklarındaki canlar unutulmadı

18.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, kışın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı.

Süleymanpaşa Belediyesi, kışın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Belirli noktalarda düzenli olarak sokak hayvanları için kuru mama desteği sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeni kedi ve köpek barınma alanları oluşturarak sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarından korunmalarına yardımcı oluyor.
Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri, ağır kış şartlarının baş göstermesi ile birlikte merkez mahallelerdeki sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için yeni barınma alanları oluşturmaya başladı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen kedi-köpek kulübeleri ve mevcut diğer barınma alanlarına fazladan kuru mama takviyesi de yapan ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmesini minimuma indirmiş oldu.
Veteriner İşleri Biriminden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için yeni barınma alanlarının oluşturulmasına devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, yeni alanlar oluşturulurken vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığına dikkat çekilerek, kedi-köpek kulübesi ihtiyacı bulunan alanlarla ilgili hayvanseverlerin 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak talep oluşturabilecekleri belirtildi.

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