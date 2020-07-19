YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının hasadı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alanda projeleri hayata geçiren belediye, çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Muratlı Ziraat Odası Başkanlığının talepleri doğrultusunda belediye tarafından Kastamonu'dan temin edilerek 3 ayrı mahallede 4 çiftçinin tarlasında ekilen siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu, siyez buğdayının bölgede yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini belirtti.

Gaytancıoğlu, siyez buğdayının Tekirdağ için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Verim olarak günümüz sertifikalı buğday çeşitlerine göre çok daha düşük olsa bile, son tüketiciye ulaşacak ürünlere dönüştürüldüğü zaman çok daha yüksek getiriler elde edilmektedir. Siyez buğdayını bölgemizde yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecek. İlimize ve bölgemize hayırlı olmasını, bu vesileyle bol bereketli bir hasat yılı geçirilmesini diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:47
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:45
Yatsı
22:29

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Gülseren Eczanesi
Suleymanpasa
Deva Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.