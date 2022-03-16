Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, A.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 14 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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