YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale

Tekirdağ’da 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.12.2020 11:14 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale yaptı.İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenmeden barınmaya, giyimden ev eşyasına kadar her türden ihtiyacına çözüm üreten Süleymanpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının da beslenme, barınma ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale yaptı.
İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenmeden barınmaya, giyimden ev eşyasına kadar her türden ihtiyacına çözüm üreten Süleymanpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının da beslenme, barınma ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimine bağlı Geçici Hayvan Bakımevi bünyesinde sokak hayvanlarına kuru mama, barınak gibi hizmetler sunmanın yanı sıra 2020 yılının başından bu yana 2 bin 540 kedi ve köpeğe kısırlaştırma, kuduz aşısı, iç-dış parazit tedavisi ve cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

200 kedi ve köpek sahiplendirildi
Geçici Hayvan Bakımevi’nde aynı zamanda kedi ve köpek sahiplendirmesi de gerçekleştiriliyor. Ocak ayından bu yana 200’ün üzerinde kedi ve köpeğin sahiplendirildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:25
Öğle
13:14
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:20

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Çınarlı Eczanesi 08:00-23:40 Nöbetçi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Gürkan Eczanesi
Suleymanpasa
Kiraz Eczanesi
Suleymanpasa
Güvenç Eczanesi
Kapakli
Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
İstasyon Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.