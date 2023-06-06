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Tekirdağ'da 250 polisin katıldığı operasyonda çeşitli suçlara karışan 13 kişi yakalandı

06.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden, ruhsatsız olan 3 tabanca, 3 av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama", "yağma" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak koordinesinde, Hıdırağa Mahallesi'ndeki 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, söz konusu suçlara ilişkin 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, rulo halindeki halı ve koltukların araları gibi yerlere saklanmış 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 65 tabanca mermisi ve 134 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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