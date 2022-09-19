Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, "hırsızlık, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.G'nin ilçe merkezindeki evinde olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada yakaladı.

Polis, altıncı kattaki dairenin balkonundan sarkan hükümlüyü güçlükle içeri çekti. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz