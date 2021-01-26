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Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı

26.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması çalışmaları kapsamında bin 335 müteahhit sınıflandırıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile yapı ruhsatları düzenlenirken yapı müteahhitlerine sınıflandırma mecburiyeti getirilmesi üzerine, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamında, ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler esas alınarak; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması çalışmaları kapsamında bin 335 müteahhit sınıflandırıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile yapı ruhsatları düzenlenirken yapı müteahhitlerine sınıflandırma mecburiyeti getirilmesi üzerine, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamında, ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler esas alınarak; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G. G1 ve H olmak üzere gruplandırılıyor" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Artık yapı ruhsatına imza atmak için yapı müteahhitliği yetki belge numarası yeterli olmayıp, ayrıca bununla beraber sınıf şartı da aranıyor. H grubu için herhangi bir yeterlilik aranmaz iken, G Grubu almak isteyenlerden, iş deneyim belgesi, banka referans mektubu ve iş gücü kriteri, F,E,D,B,A grupları için ekonomik ve mali, mesleki ve teknik yeterlik, banka referans mektubu ile işgücü kriterleri aranıyor. Bu kapsamda bugüne kadar Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2 adet B, 3 adet C, 1 adet C1, 7 adet D, 1 adet D1, 15 adet E, 1 adet E1, 116 adet F, 2 adet F1, 160 adet G, 7 adet G1 ve 1020 adet H olmak üzere toplam bin 335 müteahhidin sınıflandırma işlemi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı

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