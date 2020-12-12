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Tekirdağ'da bir otomobilde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.12.2020 14:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir otomobilde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çerkezköy-Çorlu yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, vakumlu poşette 8 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Sürücü E.K. gözaltına alınırken, araçtan inip kaçan G.D'nin yakalanmasına çalışılıyor.

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