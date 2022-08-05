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Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı

05.08.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çaldığı otomobille kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaldığı otomobille kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde bir kamyonetin ve Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin T.D. (34) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ilçe merkezinde çaldığı otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan otomobil, kamyonet ve iki motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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