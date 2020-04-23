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Tekirdağ'da çocuklar doğum günü ve bayramı bir arada kutladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 19:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da çocuklar doğum günü ve bayramı bir arada kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 23 Nisan'da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Yıldırım, 11 ilçede 23 Nisan'da doğan çocuklarla video konferansla görüşerek, hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından çocuklar tek tek şiir okudu.

Öte yandan, Yıldırım çocuklara çeşitli hediye ve pasta gönderdi.

Çocuklar da doğum günü ve bayramlarını kutlayan Vali Yıldırım'a teşekkür etti.

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23 Nisan Doğum Günü Kutlama Tekirdağ Vali

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