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Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

18.11.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, yaralanan 2 işçi tedavi altına alındı.

Yörük Mahallesi'nde, özel bir şirket tarafından yapılan elektrik direklerinin yenilenmesi işi sırasında kopan tel, şirket çalışanlarından Canip Yıldız (41), Şerafettin C. (38) ile Mahmut D'nin (26) üzerine düştü.

Akıma kapılan işçilerden Canip Yıldız, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Şerafettin C. ile Mahmut D. sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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