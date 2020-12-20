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Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.12.2020 12:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Burhan Tören'in kullandığı 59 ADA 370 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Tören'i, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Tören kurtarılamadı.

Tören'in bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından dönerken kaza yaptığı anlaşıldı.

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