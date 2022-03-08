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Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

08.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde B.T'nin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri, 2 vantilatör, 3 sera reflektörü ve ışık düzeneği ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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