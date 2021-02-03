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Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı

03.02.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Havuzlar Mahallesi Destan Sokak'ta Salih A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale etmeye çalışan Salih A, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı. Elleri ve kolu kesilen ev sahibi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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